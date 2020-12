Indios de Cleveland busca otro nombre para equipo de Grandes Ligas

Después de varios meses de diálogos tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis y la conciencia sobre temas de racismo y colonialismo, los Indios de Cleveland decidieron cambiar el nombre de la franquicia.

El dueño del equipo, Paul Dolan, ratificó la decisión, después de un proceso que involucró conversaciones con aficionados, jugadores, grupos de nativo-americanos tanto al nivel local como nacional, líderes cívicos de Cleveland, patrocinadores e investigadores de la cultura nativo-americana.

“Nuestro objetivo es unir a la comunidad”, dijo. “Hay una gran cantidad de personas en esta comunidad que están molestas por nuestro nombre, ofendidas por nuestro nombre, y no hay motivos para que nuestra franquicia lleve un nombre que divida a tantos”, sostuvo.

La decisión sigue la misma de la franquicia de Washington (se dejaron de llamar Pieles Rojas) en la NFL. Sin embargo, el club de Cleveland continuará siendo reconocido como los Indios -nombre que han llevado desde 1915- hasta que elijan un nombre nuevo y se resuelvan varios asuntos de mercadeo.

Lo más pronto que se podría establecer un nuevo nombre sería en el 2022, pero el equipo no ha concretado fecha alguna. Dolan no confirmó las alternativas ni conceptos que se han consultado internamente, pero dejó en claro que el equipo no usará su nombre informal -La Tribu- como su nombre permanente.

“No nos alejaremos a medias del nombre de los Indios”, expresó Dolan. “No será un nombre relacionado con la cultura nativo-americana”.

Los grupos nativo-americanos y otros han protestado durante un buen tiempo el uso de nombres y símbolos indígenas para equipos deportivos profesionales o amateurs. Cleveland retiró el controversial logo del Jefe Wahoo de sus gorras y jerseys antes de la campaña del 2019, aunque el club es el dueño de los derechos del logo y ha seguido vendiendo artículos con dicho emblema.

Dolan dijo que, como parte del diálogo sobre el nombre, el conjunto ha decidido donar todo lo recaudado de las ventas de los artículos del Jefe Wahoo a causas para apoyar a la comunidad nativo-americana.