Inspeccionan medidas de seguridad en venta de pirotecnia

Secretaría de Protección Civil (Seproci), mantendrá estrecha vigilancia en la venta de fuegos artificiales este viernes 31 de diciembre, que se realizará en el estacionamiento del Foro Ah Kim Pech, por lo que este día realizó inspección de medidas de seguridad.

En la revisión se constata que los extintores estén en buenas condiciones, contar con tambores de agua, así como tierra y arena y equipo de zapa y “extinguir de manera inicial alguna conflagración”, y contar con la señalética específica para la ciudadanía que acuda a comprar este tipo de artículos.

Sobre el tema, Justo Roger Ancona Inurreta, director de Emergencias de la Seproci, indicó son siete personas las autorizadas para vender este tipo de productos, luego de realizar los trámites correspondientes ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pidió a la población evitar la venta en la vía pública, calles y avenidas, e indicó elementos de la Marina, Ejército y Guardia Nacional realizarán recorridos para ubicar cualquier venta clandestina que ponga en riesgo a la población y proceder a su decomiso, pues la autoridad indicada para hacerlo.

Agregó habrá personal de la Dirección de Emergencias en el estacionamiento para verificar no ingresen personas fumando, no pasen motocicletas o vehículos y pide no llevar a menores de edad, además de exhortar a las familias a estar atentos en la manipulación de cualquier tipo de pirotecnia por menores de edad, para evitar hechos lamentables.