Itatí Cantoral reveló que fue acosada y amenazada por un actor

Itatí Cantoral dio a conocer que fue acosada por un colega actor.

La actriz reveló el terrible momento que vivió cuando era joven y desde aquel momento no ha vuelto a trabajar con aquel hombre que trató de sobrepasarse con ella y hasta la amenazó de sacarla de la telenovela en que se encontraba trabajando en ese entonces.

En medio de una entrevista con el Escorpión Dorado para su canal de YouTube, Itatí Cantoral reveló por primera vez este duro momento y prefirió no revelar el nombre de su acosador.

“Esta persona me dijo lo que yo tenía que hacer y si no lo hacía que me sacaba de la telenovela. Y que me tenia que desnudar y meterme a la alberca con él”, expuso la actriz.

“Con esa persona dije ‘no vuelvo a trabajar jamás”.

“En el momento se solucionó por la empresa que me había contratado”, explicó.

“Como soy una figura pública, para hablar de algo tan serio como el acoso [debe tomar acciones]”.