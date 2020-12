Javier Aguirre promete que Rayados va a mostrar una gran actitud

Javier Aguirre fue presentado como director técnico de los Rayados de Monterrey, en una conferencia de prensa virtual realizada desde el Estadio BBVA.

José González Ornelas, presidente del Consejo de Administración del Club de Futbol Monterrey Rayados, tomó la palabra al inicio para darle la bienvenida al estratega mexicano y recalcó el compromiso de la institución con su afición.

Javier Aguirre comentó que tomó la decisión de llegar al Monterrey por el gran proyecto que se le presentó y porque se integra a una institución seria y ganadora.

“Fue algo que no podía rechazar: un equipo ganador, con una filosofía que empata mucho con mis ideas. Finalmente son 20 años fuera y me apetecía volver a una institución seria, ganadora, que tiene participación en el quehacer social de la comunidad y que está llena de éxitos recientemente”, expresó.

Sobre la exigencia que puede sentir de parte de la afición, “El Vasco” aseguró que sabe lidiar con la presión dada a su experiencia dentro del fútbol. “Estuve en cuatro Copas del Mundo. Sé controlar la presión. Me siento preparado para hacerle frente. A la afición, le digo que no tenga dudas, que mi cuerpo técnico tiene mucha capacidad”, agregó.

Carlos Talancón, aficionado de los Rayados, realizó una pregunta al nuevo director técnico y quiso saber cuál sería el sello del equipo, eso que nunca podría faltarle.

“Una gran actitud. Eso sí te puedo decir a ti y a toda la gente que nos sigue: el equipo va a correr, va a luchar y va a pelear cada palmo y cada centímetro del terreno de juego. Ojalá le agreguemos buen fútbol, espectáculo, goles y puntos, y todo sea magnífico”.

“Nosotros nos debemos a la Afición, aunque no esté presente. Los jugadores y yo entendemos que es un compromiso enorme con la comunidad de los Rayados. Son familias enteras que yo he visto cómo quieren al Club y cómo se entregan. Ante eso no puedes fallar”, finalizó.