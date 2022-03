Joven es rescatado de anexo donde era maltratado

Un adolescente presuntamente privado de su libertad y maltratado en el anexo Cuatro Gigantes, en el Fraccionamiento Villas del Río, fue rescatado por su madre, acompañada por agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

“Cuando supe lo ocurrido viaje de inmediato, porque no es justo que nos cobren mil 500 pesos cada mes, más 800 pesos de despensa, para que solo les den de desayunar un vaso de avena y que además los tengan intimidados, algo que noté al ver a mi hijo, quien por el miedo no me lo decía”, declaró la madre del joven, quien era condicionada por los empleados a pagar 3 mil 750 pesos para entregárselo.