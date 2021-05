Kim Kardashian no aprobó el “examen de primer año” para ser abogada

Kim Kardashian reveló a sus hermanas que falló su examen de primer año para estudiantes de Derecho.

Lo anterior, en un fragmento publicado el miércoles del programa de su familia «Keeping Up With the Kardashians».

«Así que, chicas, no aprobé el examen de primer año» para estudiantes de Derecho, dice la estrella del reality, quien aspira a ser abogada.

Kardashian señaló que está estudiando un programa de cuatro años de Derecho, en lugar del típico de tres años, y que «tienes que hacer el examen de primer año (o comúnmente conocido como baby bar en inglés)»

«Este en realidad es más difícil, según escuché, que el examen oficial», dijo Kardashian.