Kim Kardashian revela las causas de su divorcio con Kanye

El más reciente episodio del programa “Keeping up with the Kardashians” mostró a Kim Kardashian hablando públicamente sobre su ruptura con Kanye West.

Aunque se trata solo de un breve segmento en el programa, en este se muestra a Kim y a Khloé hablando sobre los problemas que la primera tiene con su entonces esposo, Kanye.

Kim le explica que por el momento están “en calma” y no ha habido peleas recientes como la que sostuvieron previo al viaje, la cual aseguran ambas fue una muy grande y probablemente se trate de la que tuvieron cuando él confesó en medio de un debate electoral que había pensado en abortar a su hija mayor, North.

Sin embargo, inmediatamente después se muestra un flashback en el que Kim está llorando y desahogándose con sus hermanas Kylie, Kendall y Kourtney, a quienes les dice:

“Honestamente, ya no puedo continuar haciendo esto. ¿Por qué estoy todavía estancada en el mismo lugar durante años? Él se muda a un estado diferente cada año y tengo que estar a su lado para criar a los niños. Él es un padre increíble, está haciendo un gran trabajo”.

Ante esto, Kourtney le asegura que él continuará siendo un buen padre incluso si ya no están juntos y le asegura que Kanye incluso ha estado mejor sin ella en Wyoming. Es entonces cuando Kim entra en llanto y explica la posible razón de por qué Kim y Kanye se separaron:

Creo que él merece estar con alguien que lo apoye en todo momento y lo siga a cualquier parte del mundo y se mude a Wyoming y haga todo. Yo no puedo hacer eso. Me siento como un maldito fracaso, es mi tercer maldito matrimonio. Sí, me siento como una maldita perdedora. Pero ni siquiera puedo pensar en eso. Quiero ser feliz”.

Al terminar el flashback, Khloé le explica a la cámara que su hermana ha intentado proteger su matrimonio a toda costa, pues ella misma no estaría dispuesta a vivir de la forma en que Kim lo hace.

Es probable que el episodio final de “Keeping up with the Kardashians”, que se transmitirá el próximo 10 de junio, muestre a Kim finalmente decidiendo divorciarse de Kanye.