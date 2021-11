La Agencia Europea del Medicamento da aprobación a dos medicamentos nuevos para afrontar el Covid-19

La Agencia Europea del Medicamento dio respaldo a dos tratamientos nuevos para combatir el Covid-19; el Ronapreve, creado por Regeneron y Roche, y Regkirona, originario de la biofarmacéutica Celltrion surcoreana.

Los medicamentos trabajan usando anticuerpos, y el EMA está de acuerdo en darle luz verde a ambos métodos para dar apoyo en contra de la pandemia. Los efectos secundarios fueron leves en las fases de prueba, aún cuando todo empezó como cóctel experimental que se usó para tratar a Donal Trump, expresidente de Estados Unidos.

Aún con estos avances la agencia está trabajando en el estudio de otros seis medicamentos para seguir buscando una manera de terminar completamente la pandemia.

