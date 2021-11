La compañía Meta es demandada por presuntamente mentir a usuarios

Aunque suene poco creíble el estado de Ohio presentó una demanda en contra de la compañía recientemente renombrada como Meta, la empresa dueña de Instagram y Facebook, por haber engañado a los usuarios con respecto al algoritmo que hay en sus redes sociales.

Los archivos filtrados de la compañía para la prensa dictan que Meta, antes denominada Facebook, ha engañado a la opinión pública, pues mentía con respecto al funcionamiento del algoritmo de sus redes sociales. De acuerdo con la documentación, entre abril y octubre de este 2021, los ejecutivos principales de la compañía “violaron leyes federales del mercado de valores, al mofarse de la confianza que daban los usuarios sobre los efectos positivos y negativos que tienen sus productos en el bienestar de los niños.

En la demanda mencionan que la oficina no está haciendo lo que están diciendo en público, hablan de que no están trabajando por el momento en mejorar la seguridad y bienestar con los servicios.

Si Meta y sus ejecutivos hubieran sido transparentes desde el inicio conforme al funcionamiento y efecto de sus plataformas , los inversores podrían tener un mejor criterio para evitar pérdidas. El acuse legal busca asegurar que esto no vuelva a ocurrir y que Meta garantice el no mentir y no generar confusión a los usuarios en cuanto sus prácticas internas.