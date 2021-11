La ley debe aplicarse parejo, no hay excusas si eres ex funcionario municipal o estatal: Zapata Dietrich

La Ley se debe aplicar de manera imparcial; no importa si eres funcionario o exfuncionario; si infringiste la Ley, estás obligado a pagar por ello, señaló Evangelina Zapata Dietrich, presidenta de la Asociación “Renovación Campechana”, ante la denuncia del joven Roberto Zozaya Briceño en contra del Ayuntamiento durante la administración de Eliseo Fernández Montufar, por la reserva de más de 400 contratos.

-Lo que es importante señalar es que él acusa, está obligado a probar, a demostrar, indicó.

-Si tiene las pruebas, debe presentarlas. Es un derecho que tiene.

La postulante para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Campeche, manifestó que la aplicación de la Ley debe darse para todos, para todo aquel que sea o haya sido servidor público.

-Es para todos, todo aquel que sea funcionario, no solo para uno como ciudadano común.

Enfatizó que quien infringe la ley, no debe ampararse en un partido político para no ser castigado, lo que señaló se debe aplicar no solo a la anterior administración municipal de Campeche, también a la estatal.