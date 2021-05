La salud será una prioridad en mi gobierno: Layda

La salud será una prioridad para mi gobierno, se harán brigadas que atiendan a los ciudadanos en sus domicilios, se adecuarán hospitales y unidades médicas, habrá más médicos y medicinas, comprometió la candidata de morena-PT a la gubernatura, Layda Sansores San Román, ante cientos de vecinos del tradicional barrio de Santa Ana.

No es posible que donde vamos encontramos quejas sobre la atención de la salud, porque no hay médicos y medicinas, porque no hay ambulancias y algunas las usan incluso para acarrear materiales de construcción o están tiradas; no hay el equipo adecuado porque se echó a perder, es un descuido total, lamentó.

“Los ciudadanos de lo primero que se quejan, es de los aparatos de salud que no sirven por la falta de mantenimiento, si hay que cambiar las herramientas del sector salud se hará en mi gobierno, como remodelar o terminar los hospitales. Facilitar las estrategias de la medicina con la tecnología es una de las prioridades y se podrá pues con el Tren Maya llegará la fibra óptica y el internet en las comunidades, de manera que con video llamadas podrá el medico ver al paciente para una consulta o seguir algún tratamiento a través del teléfono. Se tiene que cambiar la forma de dar la medicina”, indicó.

Sansores San Román dijo que el pueblo se queja de la falta de atención a la salud, de que no hay caminos saca cosechas, pero lo que ha faltado también es el valor para sacar al pueblo de ese sufrimiento y todos en este momento tenemos la decisión del cambio que se quiere.

Refirió que en su sexenio todos los hospitales tendrán médicos esenciales y de mejor categoría, basta de la indiferencia a la que nos hemos acostumbrado y que es peor que la pobreza que vive Campeche; la mejor atención de salud tiene que ser para el estado.

Se están viviendo momentos muy difíciles, agregó la Candidata, cuando en este sexenio que está pasando se perdieron 15 mil empleos, y el empleo es una de las demandas más sentidas. “Perdimos más empleos con el PRI, fueron 10 mil, que con el Covid pues fueron unos 5 mil”, agregó.