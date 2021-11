La secuela de “Encantada” llegará en 2022

En diciembre de 2020 la secuela de Encantada se convirtió en una de las películas más esperadas por todos los fans de la primera entrega.

Encantada narra la historia de la despistada Giselle (Amy Adams), cuya vida es la de un cuento de hadas, cuando por diversas situaciones cambia el mundo donde vive y aprende que la realidad puede ser mejor que un cuento de hadas.

Sus vivencias tendrán continuación en la plataforma de Disney+. La secuela de la cinta llegará a la plataforma de streaming en otoño del 2022; el largometraje se centrará en mostrarnos que los finales no siempre son felices y que la decisión de quedarse con Robert tendrá consecuencias en Andalasia y la vida real.

Amy Adams and @PatrickDempsey are sharing a bit of magic straight from Andalasia! #DisneyPlusDay #Disenchanted pic.twitter.com/gOdflzQWWs

— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021