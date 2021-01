La SEP expidió títulos electrónicos con errores ortográficos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con un nuevo esquema de títulos electrónicos, sin embargo, los más actuales han sido expedido con errores ortográficos.

Los títulos profesionales tienen acento en la palabra “exámen” y no en “institucion”, además de la palabra “excención”, la cual no existe en español y debiera ser “exención”, también el formato obliga que el nombre del profesionista esté en mayúsculas lo cual no permite que estas lleven acento.

La dependencia de Nuevo León ya denunció estos errores pero alegó que solo puede ser corregida por la misma SEP ya que son ellos quienes tienen el control del formato.