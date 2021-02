López Obrador llama a gobernadores a no interferir en las elecciones

Durante su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó una carta que presentará a los gobernadores para que respeten las elecciones de junio próximo.

Con esta carta formará un acuerdo a favor de la democracia a fin de defender la decisión del pueblo de los delitos electorales.

Entre estos delitos enlistó el uso de recursos públicos para favorecer a los contendientes, mismo que recordó que ya son considerados como delitos graves.

“Les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte les manifiesto que actuaré como siempre con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular”, expuso.

“A esto mismo les convoco a ustedes: concretamente les exhorto a que no intervengamos a apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.