Luz Elena González reveló que tiene Covid-19

La actriz Luz Elena González reveló el calvario que ha padecido desde que enfermó de COVID-19 hace seis días, cuando fue contagiada por una persona que trabaja en su casa.

González destacó que ha padecido los síntomas de la enfermedad, pero hasta el momento su oxigenación está bien e intenta reanimar su ánimo, porque la tristeza sí le ha pegado desde que comenzó su confinamiento que debe terminar en ocho días.

“Una de las personas del servicio llegó enferma y no avisó de que se sentía mal, a los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos días contagió a otras dos personas del personal de casa y ellas me contagiaron a mí y a mis suegros”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Por el descuido de una persona, de la falta de conciencia de avisar en el trabajo… desafortunadamente contagió a varias personas porque se hizo una cadena de contagiadero horrible”, expuso.

La famosa mexicana detalló que ha tenido todos los síntomas, menos fiebre, por lo que continuará con los cuidados necesarios para recuperar su salud completamente.

“Ya voy en el sexto día, no me he sentido nada bien. Me tocó un poco fuerte, he tenido todos los síntomas menos temperatura: perdí el olfato, el gusto; sudé muchísimo, mojaba la ropa de tanto sudor; el dolor de cuerpo es horrible, es súper fuerte, nunca había sentido algo así de lo fuerte que es ese dolor, tres días, dos noches y media enteras que no podía dormir del dolor. Tratando de descansar”, relató.