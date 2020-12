Marysol Sosa, hija de José José, habla sobre la herencia que dejó el cantante

A más de un año de la muerte de José José aún sigue pendiente el tema de la herencia. Es así que la hija del cantante, Marysol Sosa, habló sobre el proceso judicial que está llevando con sus dos hermanos, Sara y José Joel.

Indicó que los temas legales continúan aunque la pandemia por coronavirus los ha paralizado un poco.

“No tenemos ahorita fecha de próxima audiencia, pero en cuanto la tengamos, lo informaremos”.

Habló sobre las acusaciones contra Sara Salazar, la tercera esposa del cantante, y Sarita, su hija, por supuestamente haber querido cambiar el testamento del intérprete de “El triste” cuando estaba enfermo.

“Y si se quedan con la cortina, con el perro, con la casa, da igual, pero igual tienen que venir a dar la cara”, dijo al referirse a la audiencia, pero no confirmó si su hermana y la madre de esta, tuvieron esas intenciones.

Sobre las regalías, Sosa señaló que “nunca se han cobrado”. “Ese será un tema que en un momento tiene que llegar. No es nuestro objetivo y no me parece extraño que ahora salgan a decir dichas cosas al respecto. Aún así, tienen que venir a dar la cara”, concluyó.