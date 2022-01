Médicos deberán pagar impuesto al Ayuntamiento o serán multados: alcaldesa

Luego de afirmar no se modificó al alza el impuesto que debe pagar la comunidad médica al Ayuntamiento por sus servicios profesionales, la presidenta municipal de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, prácticamente se deslindó de cualquier cambio en favor de los profesionales de la medicina, con quienes dijo ya hubo diálogo.

En su opinión, la inconformidad de este importante sector, “es más un tema político, se hizo muy grande, se hizo mediático” y que “se agarran de todo para poder afectar”.

Agregó que, al presentar su Ley de Ingresos al Poder Legislativo, señaló a los diputados que “si no quieren que pase, no quieren afectar, que lo modifiquen” y afirmó desde hace más de ocho años está en la Ley de Hacienda y no es un tema municipal.

Es importante señalar que, en noviembre pasado, en sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Campeche aprobó por mayoría, que de no pagar el 3 por ciento de sus ingresos mensuales, se harían acreedores a una sanción equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA); en el 2021, el valor de cada UMA era de 89.62 pesos, por lo que cada profesional de la medicina podría hacerse acreedor a una multa por 4 mil 481 pesos.

Dio como opción que brinden servicios médicos mediante convenios con el Sistema DIF Municipal.