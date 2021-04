Microempresario acusa hostigamiento de la Profeco: “No tiene facultades para sancionar”

Javier González Baqueiro, presidente de la Cámara de la Masa y la Tortilla, acusó hostigamiento por parte de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues a pesar del incremento a los insumos de esa actividad, sin facultad alguna aplica sanciones a los industriales de este sector.

Indicó presentaría una queja formal porque en días pasados, personal se presentó en su negocio, para colocar sellos que lo exhiben ante el consumidor

-Siempre nos hostiga para que le expliquemos por qué del aumento a este alimento a pesar de que la Ley Federal del Consumidor no le da facultad alguna y desde 1998, se liberó el precio de este producto, debido a la difícil situación vivíamos.

Señaló en el año en curso, el precio de los insumos como el gas, ha tenido incrementos en promedio de seis pesos semanales.

-Lo que hace es amedrentarnos… aquí traigo la documentación que acredita el aumento en los insumos para demostrar su arbitrariedad y no me deben hacer nada, porque estoy aplicando mi derecho, no hay motivo, artículo, ley o autoridad para que nos castiguen.

Aseguró esta situación la enfrentan varios industriales del ramo, se trata de un producto libre.