¡Mis padres me deben mantener de por vida, yo no pedí nacer!, afirma joven

Raphael Samuel, un joven de 27 años que reside en Bombay, India, decidió demandar a sus padres por haberlo concebido sin su consentimiento; aunque esto seria imposible.

El joven decidió hacer el anuncio en 2019, a través de un video publicado en Youtube, donde señalaba sus deseos de demandar a sus padres por haberlo traído a este mundo sin su consentimiento.

Raphael que aparece con una barba falsa y anteojos de sol comenta que ahora sus padres deben pagarle sus gastos de vida, ya que “deberían hacerse responsables” de él de por vida, palabras que dieron la vuelta al mundo.

Sin embargo, las palabras del joven se deben a que forma parte de un movimiento “antinatalista”, el cual señala que las personas deben abstenerse de tener hijos por motivos morales, ya que según él, es erróneo tener bebes si de por medio hay placer.

“Quiero que todos en la India y en el mundo se den cuenta de que nacen sin su consentimiento. Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres. Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir. A los niños, me gustaría decir: no hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo”, comentó Raphael.

“Un buen padre pone al niño por encima de sus deseos y necesidades… pero el niño mismo es un deseo del padre. Mi vida fue increíble, pero no veo por qué debería someter otra vida al alboroto de la escuela y la búsqueda de un trabajo, especialmente cuando no pidieron existir”.

“No queremos imponer nuestras creencias a nadie, pero más gente necesita considerar por qué tener un hijo en el mundo ahora mismo no está bien. Somos un grupo de personas que han decidido no reproducirse. ¡Somos indios libres de niños!”, agregó el joven.

Por su parte la madre del joven comentó:

“1. Debo admirar la temeridad de mi hijo para querer llevar a sus padres a la corte sabiendo que ambos somos abogados.

2. Si Raphael pudiera dar una explicación racional sobre cómo podríamos haber buscado su consentimiento para nacer, aceptaré mi culpa.”

