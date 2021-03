“Morenacos”, el término despectivo de Laura Zapata para llamar a los seguidores de AMLO

De nueva cuenta, Laura Zapata, está envuelta en medio de la polémica, luego de que llamara “morenacos” a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador.

Durante el programa La Octava, la también cantante fue cuestionada por el uso de dicha palabra para insultar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a quienes creen en la autodenominada Cuarta Transformación (4T), a lo que Zapata respondió que tenía que ponerse a su nivel para criticarlo.

“Lo usé porque no aguanto a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, porque no piensan, porque insultan y porque de alguna manera pues en algún momento te pones como el nivel de ellos nuevo entonces porque esta división de fifís, de nacos, la ha hecho el presidente desde esta tribuna con el dedo flamígero que acusa a quien no está de acuerdo con él”, expuso.

Ante ello, Hernán Gómez Bruera, conductor del programa televisivo, le cuestionó sobre lo clasista que era la frase, por lo que le preguntó si pensaba en disculparse con los señalados, a lo que ella afirmó que sí lo haría.

“Claro que sí, pero me caen gordos, pero sí claro. Este es un término feo: morenaco, sí de lo que estamos hablando, pero sí la verdad es que son re nacos (…) yo los privilegios que he tenido toda mi vida han sido porque he trabajado, porque me levanto a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana, me choca cuando dicen ‘pero el PRI robó más’”.