Muere Bipin Rawat, Jefe de Estado Mayor de la Defensa de la India

La Fuerza Aérea de la India ha confirmado la muerte del Jefe del Estado Mayor de la Defensa del país. El general Bipin Rawat, tras estrellarse en el helicóptero en el que se transportaba junto a otras doce personas, en una zona boscosa en el sur del país.

Around noon today, an IAF Mi 17 V5 helicopter with a crew of 4 members carrying the CDS and 9 other passengers met with a tragic accident near Coonoor, TN.

— Indian Air Force (@IAF_MCC) December 8, 2021