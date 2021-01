Muere enfermera dos días después de recibir vacuna contra el coronavirus

El pasado 30 de diciembre Sonia Azevedo, una trabajadora de la Salud en Portugal recibió la aplicación de la vacuna contra el COVID19 de la farmacéutica Pfizer y BioNTech, dos días después la mujer falleció.

Las autoridades de aquel país ya investigan el hecho. La mujer de 41 años de edad trabajaba como auxiliar en el Instituto Portugués de Oncología (IPO) de Oporto.

El 1 de enero mientras ella dormía falleció, y fue tras un comunicado del Consejo de Administración del IPO donde se supo de la muerte de la mujer, la cual calificaron de “súbita”.

Cabe mencionar que ante el cuestionamiento sobre si fue por la vacuna que ella falleció, expresaron que la mujer no experimentó ningún “efecto indeseable” ni el día que fue aplicada la vacuna ni al día siguiente.

En tanto, su padre, Abílio Azevedo pide respuestas por la muerte de su hija, “pasó con nosotros la Nochevieja y estaba bien. Ya había recibido la vacuna. No se quejaba de dolor ni de nada”, escribió.

https://t.co/UP8Oy9KaCb#Portugal

⚕ "Quero respostas": Pai destroçado após morte da filha que tinha sido vacinada contra a COVID-19 no Porto

⚕ Auxiliar operacional do IPO do Porto morreu no primeiro dia do ano, dois dias após ter recebido a vacina.

— Getúlio Dornelles Vargas (@Cipio3) January 4, 2021