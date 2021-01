Mujer gana la lotería luego de devolver dinero que se encontró en la calle

En España una mujer comprobó que el Karma existe, cuando caminando por la calle se encontró 200 euros, más de 4 mil 886 pesos mexicanos, en la localidad de Cigales, en Valladolid, y decidió devolverlos, más tarde se ganó la lotería.

Ese gran gesto de honestidad que la mujer tuvo el último día del año 2020, le regresó multiplicado, pues el pasado 6 de enero, el Día de Reyes, la mujer se casó la Lotería del Niño en España, con el número 3436.

Mientras la mujer se encontraba atendiendo el Bar Menfis, el cual es propiedad de su familia, le llegó la tan sorpresiva noticia, pues en total se ganó 75 mil euros, que serían más de 1 millón 832 mil pesos mexicanos.

“Teníamos todos los décimos en la mesa y cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado. Me he puesto como una loca”, contó la mujer al medio 20 minutos.