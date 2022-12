Necesario solucionar problema entre comercios establecidos y ambulantes: Rodríguez Reyes

Se necesita poner orden a los comercios establecidos del centro histórico ya que en el caso de bares y cantinas están rebasando ciertos acuerdos que desestabiliza la sociedad, señaló la regidora independiente Patricia Rodríguez Reyes.

Por ello es urgente que la Secretaría de Turismo y el Ayuntamiento de Campeche establezcan una mesa de trabajo para solucionar el problema de los comercios establecidos y ambulantes en esta zona, de tal forma que se consideren las necesidades de ambos, pues en el caso de los comerciantes móviles reconoció que están en el centro por el flujo turístico y no podrían vender en otro sitio.

En el caso particular de bares y restaurantes la regidora explicó que debe haber una delimitación en la misma calle 59 para evitar conflictos y que respeten los giros, todo ello tomando en consideración a los vecinos ya que en el centro habitan decenas de familias.

Aunque los comercios legalmente establecidos han manifestado que los ambulantes lesionan la imagen del centro, la regidora insistió en que no es la solución sacarlos de este espacio porque en otro no lograrían las ventas que actualmente tienen y no se debe afectar su economía en estos tiempos difíciles.