Nelly Márquez justifica alianzas entre PRI-PAN-PRD: “Mientras la ley lo permita, se harán alianzas”

Mientras exista la Ley y se puedan hacer alianzas y coaliciones, la política es para acordar, es de sentarse y hacer acuerdos, manifestó la diputada panista Nelly Márquez Zapata, en respuesta a la crítica que hizo el ex albiazul Pablo Gutiérrez Lazarus, por la alianza entre PAN, PRI y PRD.

-Cuando no hay acuerdos es cuando hay guerra… me parece que es parte de la política; los que tienen que tomar la decisión correcta para el Partido, al final puedo opinar pero no soy la que decido –dijo.

Dijo entonces que hay partidos “muy pequeñitos” los que la única forma que tienen para subsistir y tener recursos del erario público es haciendo coaliciones, con lo que está en desacuerdo.

-El PAN no es un partido “chiquito” comentó

¿Solito no puede contra MORENA?

-A nivel nacional me queda claro cuál fue la razón –respondió y añadió el tema de Campeche es un asunto aparte, analizar los pros y contras.

¿Le da la razón a Pablo Gutiérrez Lazarus que le están poniendo los clavitos al PAN?

-A Pablo le doy toda la razón –respondió.