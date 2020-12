Netflix cambia créditos de las participaciones de Elliot Page

El día de ayer primero de diciembre la actriz Ellen Page anunció en sus redes sociales que es transgénero y cambió su nombre por Elliot.

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida.

Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy, lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo.

Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”.

Ahora Netflix ha dado a conocer que no solo apoya al actor si no que se encuentra emocionados ya que se encuentra en una actualización de todos los créditos de los proyectos en donde se ha visto involucrado y se encuentran emocionados para su regreso en la la tercera temporada de The Umbrella.

“¡Muy orgullosos de nuestro superhéroe! ¡Te queremos, Elliot! Tenemos muchas ganas de que vuelvas en la tercera temporada!”, mencionó Ntflix en su Twitter.

Ante este hecho muchos se han preguntado que cambios se harán (en el caso de que suceda) para esta tercera temporada. Hasta el momento no se ha hecho declaración alguna.