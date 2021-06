Ni Gobierno del Estado ni el Ayuntamiento ayudan a fiesteros: Loeza Chim

Ni el Gobierno del Estado ni el Ayuntamiento de Campeche quieren ayudar a los fiesteros que tienen su local en el Parque Campeche; nos niegan todo apoyo pero sí permiten que cantinas y bares reinicien actividades, denunció Rogelio Loeza Chim, presidente de la Unión de Vendedores y Locatarios del Parque Campeche.

-Ni el director del Parque Ximbal, que tiene a su cargo el Parque Campeche quiere atendernos, ni siquiera sabe quiénes son los locatarios; lo único que le interesa es cobrar y se olvida que tenemos más de un año sin ingresos –señaló.

-No tenemos apoyo de nadie. El Gobernador no nos atiende, no nos ayuda, lo mismo pasa en el Ayuntamiento de Campeche y son 15 familias al menos las afectadas.

Criticó que las autoridades estatales en materia de Salud autorizaran que bares y cantinas reanuden actividades, “y ahí se concentra más gente, en espacios cerrados, y no saben si alguien tiene COVID, pero eso no les importa, a pesar de la pandemia y los casos que hay.

Por último, comentó ya expusieron su problema a los candidatos a cargos de elección popular, quienes señalaron será hasta después del proceso electoral que estarían en condiciones de ayudarlos.