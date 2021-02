No es ningún drama, la vida sigue, dice Nadal tras ser eliminado en Australia

El astro español Rafael Nadal no perdió su sentido del humor ni tras perder su partido de cuartos de final del Abierto de Australia ante Stefanos Tsitsipas, dejando escapar una enorme ventaja de dos sets a su favor.

Durante el turno de preguntas en español de la rueda de prensa, el No. 2 del ATP Ranking sufrió un tirón muscular en la pierna que le obligó a abandonar la sala durante unos minutos. A su regreso, el campeón de 20 grandes explicó bromeó con los periodistas.

“Después de tantos memes que hubo tras Nueva York, he decidido salir pitando en lugar de tirarme al suelo”, dijo Nadal entre risas, recordando cuando le ocurrió lo mismo en el US Open de 2011. “Me ha dolido bastante más, pero supongo que habré evitado algo”.

Más allá de eso, el español hizo un análisis de lo que faltó para poder derrotar al griego en el encuentro de cuartos de final.

“No estoy contento ahora mismo”, reconoció Nadal. “Puedo jugar mejor la próxima vez, o al menos intentarlo. En todo momento, he tratado de hacer las cosas lo mejor que he sabido. He cometido algunos errores importantes en el tie-break que han sido determinantes. Es cierto que él ha jugado mucho peor los dos primeros sets”, añadió.

“He estado ahí en todo momento, con una actitud adecuada”, indicó el español. “Físicamente me faltaba un poco, ese extra de chispa. He fallado un remate muy cómodo en el segundo punto del tie-break, una derecha y otro remate. Ahí se me ha complicado el partido de manera real”, recordó. “Luego, él ha jugado muy bien. Solo puedo darle la enhorabuena. Las cosas no han salido como yo esperaba, pero al menos me voy mucho más sano de lo que estaba hace una semana y media. Mentalmente es algo muy positivo”.

Nadal, como siempre, dejó una reflexión antes de despedirse para poner el contexto el partido, sin entrar en grandes dramas.

“A veces con el sufrimiento se termina ganando, pero hoy no ha podido ser”, lamentó. “Solo me queda aceptarlo. No es ningún drama. La vida continúa, a seguir disfrutando de este deporte”, concluyó.