No es urgente hablar con Joe Biden de nuevo: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, manifestó que por el momento no tiene intención de hablar con el nuevo mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, pues ya conversó con él en diciembre pasado.

“Tuvimos una muy buena conversación desde Valladolid, Yucatán, hablamos por teléfono y tocamos todos los temas y ya se estableció la comunicación entre servidores públicos del gobierno de Estados Unidos y los de México, Ya están enlazados, están trabajando ya de manera conjunta, no hay nada que sea urgente, lo que él plantea coincide con lo que nosotros estamos haciendo, lo vemos bien”, expuso AMLO en conferencia matutina.

Y es que este miércoles se dio a conocer que el nuevo presidente de Estados Unidos se comunicará con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el próximo viernes.

Sin embargo, consideró que si hay necesidad de hablar con él por teléfono, lo hará.

“Si hay necesidad de volver a hablar por teléfono, pues lo hacemos pero no es urgente. No hace falta. Le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema, él lo sabe y nosotros también que no vamos a tener ningún problema con su gobierno, porque todo está muy claro, va a haber respeto mutuo a la soberanía”, expuso.