Opositores pueden inconformarse por periodo de mando de Zaldívar: AMLO

Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de la extensión de dos años en el periodo de la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, consideró que el tema se decidirá en la propia Corte.

“Todavía los opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse al Poder Judicial declarar que es inconstitucional y que la autoridad resuelva, pero no ser cómplices de la corrupción, y no aportar al conservadurismo”, expuso.

“Y si no lo permiten los órganos autónomos, el poder judicial y el poder legislativo, y nuestras propuestas son rechazadas, pues no sucede nada, pero quedamos con nuestra conciencia tranquila de que no somos encubridores, cómplices, tapaderas, no somos conservadores, queremos los cambios que hacen falta en el país”, indicó.

AMLO reiteró su simpatía con la aprobación del mandato de Zaldívar, por considerarlo como el único que puede seguir con el proceso de reforma al Poder Judicial.

“Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que, si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte, el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido”.