Para ser legislador a favor del pueblo, no hay que tener la piel tan sensible: Gómez Cazarín

Ser legislador significa ser humano, de un gran corazón, de un sentido social para legislar a favor del pueblo (y) no tener la piel tan sensible en temas que se tienen que tocar siempre, señaló el diputado Alejandro Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, ante la queja en redes sociales luego del intercambio de puntos de vista en la sesión pasada entre legisladores de Morena y el PRI.

-No tengo un registro de que haya agresión en la sesión; ustedes tienen los registros de video y audio, donde no hay agresión, no hay nada de ese tipo. Necesitaría la evidencia para opinar sobre ese tema.

¿Ser legislador implica tener un poquito más dura la piel?

-Ser legislador significa ser humano, de un gran corazón, de un sentido social para poder legislar precisamente a favor del pueblo; no tener la piel tan sensible en temas que se tienen que tocar siempre, respondió.

Agregó se debe tener siempre no solo la experiencia en el trabajo legislativo, “sino en la vida misma”.

-De caminar con el pueblo, de saber el sentir de la población, cada hogar, familia, persona, tratarlos de igual manera a todos, para hacer un buen trabajo legislativo; de esa manera uno conoce y puede actuar a favor del pueblo.

Puntualizó es con resultados que se califica el actuar de cada persona y aseguró se ha llevado una Legislatura con acuerdos, diálogos a favor del pueblo “y eso es lo que nos interesa”.

-Sacando los temas más sensibles de toda la población de Campeche, en coordinación del gobierno estatal, de la gobernadora Layda Sansores, que está haciendo un muy buen trabajo y que nosotros estamos haciendo un buen trabajo aquí desde el Poder Legislativo, y así vamos a seguir, lo demás es lo de menos.

Indicó que los ciudadanos están cansados de chismes y diretes y lo que quiere es ver a sus Gobiernos y autoridades, trabajando para ellos.