Paris Hilton pide al Congreso estadounidense mostrar interés en las situaciones que viven los jóvenes en centros de rehabilitación

Paris Hilton compartió su opinión con el Congreso de Estados Unidos, para exigir la aprobación de leyes que aseguren la protección de los adolescentes que están ingresados en centros de rehabilitación.

Lo hace con el objetivo de que ningún otro joven pase las situaciones que ella sufrió a los 16 años, cuando fue retenida en más de tres centros para jóvenes problemáticos. Pues la artista asegura haber sido víctima de abusos físicos y verbales junto a sus demás compañeras; ha compartido varias veces en diversos medios las experiencias que tuvo en dichos lugares, donde asegura que en esas locaciones se ofrece ayuda, pero se brinda miedo.

This week I’m in Washington, DC 🇺🇸 to take our fight to protect children and teens in congregate care to new levels. Thank you @GMA @KayleeHartung for giving voice to this important issue and our mission. @BreakingCodeSi1 #BreakingCodeSilence #UseYourVoice pic.twitter.com/HiWCgpvPqQ

— Paris Hilton (@ParisHilton) October 20, 2021