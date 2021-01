Pese a que no hubo clase 2021 sí habrá ceremonia este año en Cooperstown

Los resultados de las elecciones para el Salón de la Fama de 2021 fueron anunciados el martes y ningún jugador fue seleccionado por la BBWAA (Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica) para ingresar este año. Pero no olviden que, de todas maneras, habrá una ceremonia en Cooperstown en julio.

El Salón de la Fama del 2020 canceló su ceremonia para verano pasado producto a la pandemia de covid-19, así que los nuevos miembros tendrán su ceremonia de exaltación el domingo 25 de julio del 2021, como parte del fin de semana del Salón de la Fama entre el 23 y el 26 de julio.

Tres jugadores serán exaltados al Salón de la Fama en julio: Derek Jeter y Larry Walker, seleccionados en la boleta de la BBWAA del 2020, y Ted Simmons, elegido por el Comité de la Era Moderna de Béisbol. También entrará de manera póstuma Marvin Miller seleccionado por el Comité de la Era Moderna de Béisbol, junto a Simmons.

Junto a ellos estarán los cronistas y narradores homenajeados en los premios J.G. Taylor Spink y Ford C. Frick del 2020 y 2021. Esos cuatro son el difunto escritor de los Medias Rojas, Nick Cafardo (Premio Spink 2020), el cronista de los Cardenales y Reales Dick Kaegel (Premio Spink 2021), el ex narrador de los Medias Blancas, Ken “Hawk” Harrelson (Premio Frick 2020) y el ex narrador de ABC, Al Michaels (Premio Frick 2021).

David Montgomery, quien trabajó hasta llegar al tope de las oficinas de los Filis a lo largo de cinco décadas en el béisbol también será homenajeado este verano como el ganador del Premio Vitalicio Buck O’Neil del 2020.