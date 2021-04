Pfizer identifica dosis apócrifas de su vacuna en México y Polonia

The Wall Street Journal informó que Pfizer Inc identificó versiones apócrifas de su vacuna contra la Covid-19, que desarrolló con BioNTech, en México y Polonia.

La empresa analizó dosis incautadas por las autoridades en investigaciones independientes en ambos países y se confirmó que contenían una vacuna falsa.

En México, las dosis analizadas tenían un etiquetado fraudulento, mientras que las dosis incautadas en Polonia eran, probablemente, un tratamiento antiarrugas.

The Wall Street Journal señaló que en México, aproximadamente 80 personas recibieron una dosis de la vacuna falsa en una clínica particular por un precio de mil dólares (unos 19 mil 800 pesos). Hasta ahora no se ha registrado algún daño a la salud de quienes la recibieron.

Los frascos de las vacunas falsas se encontraban en enfriadores de cerveza y tenían números de lote diferentes a los de las dosis que fueron enviadas al estado por el gobierno federal, así como una fecha de vencimiento incorrecta, dijo el doctor Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León.

En el caso de Polonia, las autoridades informaron que nadie había sido vacunado con la vacuna falsa, que fue incautada en el apartamento de un hombre.

Los hallazgos de estas vacunas falsas forman parte de un esfuerzo a nivel mundial de las farmacéuticas productoras de vacunas contra la Covid-19 para detener las actividades delictivas relacionadas con estas, debido a que su lanzamiento ha brindado a los delincuentes una nueva oportunidad de aprovecharse de otras personas.