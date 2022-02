Piden a alcaldesa cumpla su palabra; comuna pide pagos de hasta 100 mil pesos

Habitantes de la colonia 20 de Noviembre, piden a la alcaldesa facilidades para el pago del predio que ocupan en la zona ocupada de manera irregular, pues les exigen cantidades que van de 80, 90 y cien mil pesos, que afirman no tienen ni pueden reunir.

Encabezadas por María de Jesús Arcos Venegas, líder de los Antorchistas de la Zona Norte de Campeche, alrededor de 15 mujeres se presentaron en Palacio Municipal para pedir a la alcaldesa Biby Karen Rabelo de la Torre, ponga en práctica la palabra que empeño en su visita a ese suburbio el año pasado.

Indicó son 800 familias asentadas de forma irregular, y añadió frente a esa zona hay familias que aunque ya pagaron, no les han regularizado su situación.

-Es gente de escasos recursos, no se cuenta para pagar los 80, 90 y hasta cien mil pesos y si no lo hacemos, colocan una cinta amarilla y dan un tiempo determinado para que se pongan al día, señaló. No hay dinero para pagar, es un costo fuera de nuestro alcance por lo que pedimos plazos y un enganche justo.

Indicó es el tercer oficio que entregan por lo que “llegó el momento de buscar soluciones a la demanda”, pues sus habitantes son obreros y campesinos que viven al día.

Cruz Venegas pidió se incluya a las mujeres en programas que les permitan levantar sus proyectos, ya sea micronegocio, autoempleo o préstamos que puedan pagar poco a poco.