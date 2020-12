Piden que líderes pesqueros de Champotón dejen de lucrar con los apoyos federales

Noe Jesús Cosgaya Santos denunció que líderes del Frente Común de Pescadores del municipio de Champotón están lucrando con los apoyos que otorga el Gobierno Federal, exigiendo casi el 50 por ciento del recurso que reciben con la amenaza de impedirles pescar sino cumplen, y por oponerse a ello fue dado de baja de la agrupación.

Acusó que están abusando de los pescadores pues se les pide 3 mil de los 7 mil pesos de apoyos federales que recibieron, “sino cumplen los sacan, como lo hicieron conmigo diciendo que se tomó la decisión en una asamblea cuando por la pandemia no se puede celebrar asambleas”.

Noé Jesús se manifestó a las afueras de la Secretaría de Pesca exigiendo a las autoridades estatales poner orden y señaló actos de corrupción en el municipio de Champotón desde tiempo atrás.

Reprochó que los líderes pesqueros no son dueños de los muelles y no tienen autoridad para sacar y meter a los pescadores, “exijo que me dejen trabajar, me han amenazado con no permitirme el paso, eso no se puede hacer, no pueden condicionar la actividad con el pago de un recurso que nos pertenece”.