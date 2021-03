Piden que Secretaría de Seguridad Pública dé a conocer video completo de la detención de mujeres morenistas

¡Qué bueno que la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) cuenta con el video sobre el aseguramiento de dos mujeres para que se den a conocer completos, no editados ni parciales!, y el que se vea en lo publicado que tienen una discusión, no justifica que fueron detenidas y puestas en una góndola, manifestó José Luis Flores Pacheco, presidente del Consejo Político del Partido MORENA.

-Si es o no verdad, se necesitan los videos; me sumo a la petición de que se den a conocer completos y se conozca lo que realmente pasó.

Puntualizó hay protocolos y en la detención de una mujer, debe ser una la que lo haga; si es un hombre debe hacerlo un varón.

-No puede ser a través de violaciones de derechos y tampoco de forma abrupta. Se puede saber con los video; ya sabemos que los hay, y hay que ver cuáles son los reales para tener una apreciación completa pero no se vale la denostación y el impacto hacia una mujer.

-Si se hizo correctamente no hay ningún problema, pero si no fue así, hay que hacer una autocrítica. No sabemos si fueron detenidas o no, de ahí la importancia de conocer su contenido pero siempre se tiene que salvaguardar el derecho de una mujer de ser tratada con respeto, más por las instancias, las autoridades de seguridad.

Afirmó en el video nunca vio que las personas involucradas cometieran actos de violencia contra la autoridad y puntualizó no se justifican las marcas que tienen y añadió cuando se cometen abusos de autoridad hay un protocolo que debe aplicarse, lo mismo si es violencia contra una mujer o violencia política.

-Se tiene que respetar a la mujer y no se puede calumniar. Si hay un video, que se muestre completo.