Por ataques y guerra sucia en su contra, Layda Sansores ya interpuso denuncia ante la Fepade

Por los ataques y guerra sucia en su contra presuntamente encabezadas por el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la precandidata de Morena a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores San Román, ha interpuesto denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), y desmintió estar lucrando con la vacuna anti covid.

Sansores San Román agregó que no es la única denuncia que se ha interpuesto, también se hizo por el gasto excesivo de la campaña del sobrino de “Alito”, Christian Castro Bello, precandidato de “Va X Campeche” y otras presuntas irregularidades.

La precandidata manifestó que estos ataques muestran la desesperación del Gobierno del Estado por la simpatía que tienen los campechanos con el proyecto que encabeza, y lejos de afectar, ayudan a que los ciudadanos abran los ojos y conozcan la forma de actuar que tiene el PRI.

“Nosotros no estamos agrediendo, no usamos bots ni mucho menos este tipo de agresiones que lastiman a los ciudadanos, es guerra sucia que no habíamos vivido tan intensamente como en esta campaña, es temor del Gobierno sino no tendrían necesidad de calumniar, cada vez que los veo desesperados es buen indicativo”.

Por último aclaró que no ha recibido la vacuna anti covid y no se aplicará el biológico hasta que todos los médicos y demás trabajadores que se exponen todos los días al contagio del virus hayan sido vacunados.