Por el calor, incrementa en un 20 por ciento la venta de bebidas embriagantes

En un 20 por ciento ha incrementado la venta de bebidas embriagantes en minisuper por la ola de calor que impacta el estado, reveló el presidente de Minisuper de Campeche, Marcos Antonio Canul Estrella, adelantando que esperan que llegue hasta un 30 por ciento de repunte en el mes de mayo.

Sin embargo precisó que la cifra es menor a la que comúnmente registraban en esta época del año antes de la pandemia, cuando el repunte era hasta del 60 por ciento, sobre todo en abril y mayo.

Reconoció que la crisis económica y la falta de empleo son factores importantes y a pesar de que se ha ampliado los días y el horario de venta de alcohol, esto ha aportado en un mínimo para el incremento de las ventas.

“Vamos mejorando pero no como quisiéramos, hay un problema más grande y es la crisis que están padeciendo todas las familias, no hay una sola que no esté afectada con la pandemia y aunque está repuntando la venta, no hay cifras que nos saquen de tanta deuda”.