Por elecciones, Gobierno del Estado olvidó que hay problemas por resolver: Layda

El Gobierno quiere ganar las elecciones con una presión frenética y se han olvidado que existen problemas, la salud por los suelos, hospitales a medio terminar, les dan mochada y las cosas no sirven, afirmó categórica Layda Sansores San Román, candidata a la gubernatura del Estado por la coalición MORENA-PT.

En entrevista virtual con los periodistas Javier Alatorre y Anita Lomelí, aseguró la Reforma Energética impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto, dejó a Ciudad del Carmen como un pueblo fantasma, decisión a la que siempre se opuso.

Señaló debe volverse la mirada la verdadera vocación de la entidad, como es el campo, el turismo, la pesca, que está en veda pues la tubería de Pemex está muy cerca de la superficie, y no se les dio alternativas a los hombres de mar.

Campeche puede convertirse en el granero de México, el que tenga el mayor desarrollo agrícola pues hay 200 mil hectáreas a las que se puede dotar de riego, pero solo 30 mil lo tienen, lo que significaría mayor producción y productividad.

Apuntó que para superar la difícil situación, convocará a los ciudadanos, empresarios y pondrá fin a los funcionarios de escritorio.

Por otra parte, se dijo sorprendida de haber empezado con encuestas muy favorables, pero aclaró no se confía.

-Estamos con una grande convicción y esperanza y cuando me preocupo por esta campaña envilecida, recibo un mensaje de ya sabes quién, y me dice: no te preocupes.

Aseguró contar con el respaldo del Jefe de la Nación es un elemento importante, y en Campeche es donde más se le quiere, con 88 por ciento de aprobación que afirmó será mayor con ella como gobernadora, relación que significa mayores posibilidades de apoyar a la población.