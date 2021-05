Por la pandemia no hay para el pago de utilidades, confirma CCE

Casi el total de las empresas en Campeche no pagará utilidades por no haberlas generado ante el cierre prolongado al que se vieron obligadas por la pandemia, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor del Río R. de la Gala.

La situación que viven las empresas del país no es diferente en Campeche y las condiciones que tienen actualmente no son las idóneas como para generar utilidades.

Y es que el año pasado las empresas quedaron devastadas y aunque este 2021 la situación es mejor, no hay condiciones que le ayuden a un negocio a recuperar todo lo perdido, por ello serán mínimas las empresas que logran pagar utilidades en el mes de mayo.

“Es una situación complicada, las empresas en la formalidad siempre pagan utilidades pero en este caso no es que se resistan a hacerlo sino que simplemente no hay, la mayoría no se ha recuperado la pandemia sigue”.