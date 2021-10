Por trata y pornografía infantil fue sentenciado a 93 años de prisión Jean Succar Kuri

El magistrado Oscar Rodríguez Álvarez se encargo de confirmar la sentencia de 93 años de prisión en contra de Jean Succar Kuri, quien es acusado de encabezar una red de tarta de niñas y pornografía infantil, luego de que obtuvo un amparo para dejar su sentencia de 112 años ante el tribunal federal de Quintana Roo.

Fue el pasado mes de febrero de 2020 cuando el tribunal amparó a Kuri con la sentencia de 112 años que se le había dictado desde julio de 2016, sin embargo, esta quedó sin efecto, pero tampoco implicó su libertad, por lo que había un chance de que su sentencia se redujera a 70 años.

En octubre de 2020 la corte rechazo la revisión que la defensa de Kuri solicitó, el cual era traer el caso, pero no se hizo nada; pese que ya no serán 112 años y tampoco 70 a{os, sino 93 años de prisión, a lo que la defensa solicitó otro amparo, aunque la defensa no contaba con que iba a ser negada.

A finales de septiembre de 2021 un tribunal exoneró a Kamel Nacif haciendo que se cancele su orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura en agravio a Lydia Cacho, pero en julio el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo otorgó un amparo a favor del empresario. Según el tribunal la tortura que sufrió Cacho no tenía ninguna relación con la publicación de Los Demonios del Edén, pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó en que ella si fue detenida y torturada por la publicación del libro en donde se destapa una red de pederastia.