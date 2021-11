Precio del combustible, el mayor problema para la temporada de camarón: Romellón Herrera

A pesar de que la temporada de captura de camarón en el Golfo de México presenta volúmenes aceptables, de 104 embarcaciones en el Estado de Campeche, muy pocas, han logrado trabajar de manera continua, con viajes de 50 días, que les permitan obtener mejores rendimientos.

El principal problema ha sido el precio del combustible, que les impide avituarllarse para hacerse a la mar por más de 15, 20 días, lo que los obliga a regresar antes de tiempo, por lo que los volúmenes que obtienen son de 6, 7 toneladas.

Francisco Romellón Herrera, presidente de la Cámara Pesquera en Campeche, comentó lo anterior e indicó que del total de la flota, solo 65 se hicieron a la mar en esta temporada y de éstos, solo 15 lo hicieron bien avituallados y pueden permanecer los 50 días que se requieren para lograr una mejor captura.

Enfatizó el precio del combustible sigue siendo el principal problema: 22 a 23 pesos el litro de diésel marino, lo que hace difícil la actividad, lucha que calificó de “antaña”.

-El hecho de que haya barcos parados significa empleos que no se generaron y producto que no se trajo, alimento que no se trajo a la ciudad, y por lo tanto, no hay derrama económica, apuntó.

Estimó que de esta actividad dependen de manera directa 600 pescadores y de tres mil a cuatro mil empleos indirectos.

-Se necesitaba al menos una pesca en valor, no te puedo decir en tonelaje porque el precio varía mucho, pero un navío que salió cien por ciento avituallado, invirtió 1.3 millones de pesos, y debió traer por lo menos 3 millones de pesos en producto, pero creo que ningún barco llega a esa cantidad.

Apuntó esperan suba el precio del crustáceo, aunque señaló la oferta y la demanda no la controlan ellos, además de haber muchos participantes como las granjas, las importaciones de otros países donde se produce a un menor costo por lo que “ese tema no está en nuestras manos”.

-¡Qué más quisiéramos que vender un kilo de camarón en 400, 500 pesos!, pero no se puede.