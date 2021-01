Preocupa a pacientes con VIH reacción de la vacuna contra el covid-19

Hay preocupación porque la vacuna contra el covid-19 provoque una reacción secundaria a quienes tienen VIH, reveló el presidente de Unidos por una Vida Digna, Diego Cervera Balam, pues estos pacientes viven con medicamentos antiretrovirales y se desconoce si el choque de los químicos pudiera ocasionar algún problema.

Reveló que hasta el momento a nivel nacional no se tienen casos, sin embargo, los efectos secundarios pudieran ser más comunes en las personas con VIH ya que llevan un tratamiento agresivo.

Diego Cervera manifestó que es importante que los pacientes con VIH manifiesten su condición de salud para que los especialistas puedan hacer observaciones al respecto al momento de aplicar el biológico.

“Confiamos en que no se registren reacciones que pudieran afectar a los pacientes con VIH, no sabemos que tan agresiva pueda ser la vacuna contra el Covid en estos casos, es indispensable contar con información suficiente para que los pacientes con este virus no se resistan a inmunizarse contra el coronavirus”.