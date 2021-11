Presupuesto 2022 se dedicará a las áreas más necesarias: Gómez Cazarín

El presupuesto del 2022, será un presupuesto dedicado a la población, a las áreas más necesarias, seguridad, salud, campo, sobre todo salud, pues hay deficiencias que se van a atender, afirmó el diputado Alejandro Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado.

Sin precisar cifras, el también coordinador de la bancada de Morena, aseguró viene una inversión muy fuerte “estoy seguro”.

-Estamos en eso, también a nivel federal, para el sector salud; vamos a estar muy bien, eso sí lo puedo adelantar, apuntó.

Gómez Cazarín se refirió también a dos temas del interés periodístico: los recientes nombramientos en la Fiscalía del Estado, motivo de señalamientos en la sesión de este día, y reajustes en algunas Secretarías estatales en la entrega de apoyos como útiles escolares.

En el primero de los casos, indicó la Fiscalía es un órgano autónomo, y será éste el que sabrá qué responder al tiempo que se dijo ser respetuoso de los debates y todas las voces se escuchan porque “para esto está el Congreso, cada quien tiene una opinión”.

-Lo más importante es que haya seguridad en el Estado, es lo que queremos, que esté tranquilo; en eso va enfocado todo este andamiaje de los cambios y las situaciones que se dan en los cargos.

En el segundo, aclaró no se trata de desaparecer, sino orientar y sea funcional.

-Son temas a veces mediáticos, como cuando estaba el tema de los Fideicomisos; finalmente, todo va enfocado a dar realmente los apoyos, los recursos y lleguen directamente a quien tengan que llegar, por eso se hacen estos cambios.

Afirmo el Gobierno estatal lleva las cosas muy bien, “somos respetuosos de ese Poder, porque acá nos corresponde otro Poder”, por eso “no me meto en situaciones que no me corresponden, solamente dar nuestra opinión, cuidar el presupuesto, y lo vamos a estar señalando”.