Reclaman a alcaldesa que miente sobre solución a gestiones de regidores

Inconforme por la falta de respuesta a sus gestiones ante el Ayuntamiento de Campeche, y la afirmación de que son atendidas, el Octavo Regidor Ignacio Muñoz Hernández, reclamó a la alcaldesa Biby Karen Rabelo de la Torre, se digan mentiras y que su administración sea selectiva al momento de atenderlas.

En un video que circuló en redes sociales, Muñoz Hernández afirmó categórico haber atendido todas las demandas de Rabelo de la Torre hace seis años, como parte de la estructura municipal pues “era analista en el Ayuntamiento”.

“A mí me tocó atender a la que hoy es nuestra Alcaldesa”, aseguró en sesión extraordinaria de este lunes.

-Llegaba acompañando al diputado de ese Distrito; todas las gestiones se les atendían, todas, porque yo lo veía, porque a mí me tocaba, ¡por eso pido se resuelvan las cosas que he metido porque sé que se puede! No le voy a pedir que haga una carretera porque sé que no se puede.

Dijo lo que ha hecho ha sido de su peculio.

-No se vale mentir, cuando no resolvieron algo y me dicen que ya lo resolvieron, reclamó.

Agregó regresó al fraccionamiento Kalá, y no se había resuelto su petición.

Afirmó ser testigo de que a algunos Regidores se les resuelve e incluso le llevan la grúa de Alumbrado Público e indicó “no se vale que algunos tengan ese privilegio de que se les resuelva la gestión de esa manera”.

-Si no hay una discriminación política, no hagan cosas buenas que parezcan malas, demandó, mientras la alcaldesa Rabelo de la Torre solo miraba al frente.