SAIC: En Campeche no hay “semáforo verde”

Daniel Chi Canul, presidente de la Sociedad por la Salud Integral para Campeche (SAIC), aseguró no hay “semáforo verde” en Campeche por la contingencia sanitaria de COVID-19, pues aunque el número de caso que reportan las autoridades disminuyó, muchos pacientes se atienden en domicilio y acuden al manejo de la medicina privada.

Consideró A esto se debe la reducción en las estadísticas, pues muchos no reportan su condición de salud y los médicos de este sector no están obligados a notificar los casos que atienden.

En su opinión, son factores que modifican el escenario “pero definitivamente el COVID-19 sigue en Campeche; ha habido muchas movilizaciones, posadas, fiestas, y el número de casos se han disparado y los casos hospitalarios también”.

Apuntó en enero es posible se disparen más las cifras de pacientes infectados, en la primera quincena que se vea el incremento por lo que es importante que los hospitales hayan mejorado su infraestructura, pues si no lo hicieron “puede haber más muertes”.

-La mayoría de los casos que son leves y que no acuden a demandar atención médica puede ser de hasta el 80 por ciento, es decir, 420 casos que no se contabilizan porque no demandan la atención médica o el manejo es asintomático, y es un factor que no toma en cuenta la Secretaría de Salud, solo reportan casos positivos.