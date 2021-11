SAT ya regularizó el servicio que presta a los contribuyentes

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) en Campeche atiende a diario entre 400 y 500 personas, de las que el 80 por ciento es a través de citas; con lo que ya se regularizó el servicio a los contribuyentes.

Víctor Bastidas Pérez, administrador del SAT en Campeche, aseguró cuentan con un esquema especial con el que dijo se puede atender a las personas físicas, con una situación especial, como son los microempresarios de la tercera edad.

Aseguró empieza una recuperación en la atención al contribuyente, afectada por la contingencia sanitaria, y las cifras en estos momentos representan un 85 por ciento de lo registrado antes de la pandemia.

Dijo entonces se acercan los servicios a través de los medios electrónicos, y los contribuyentes ya tienen hoy acceso al buzón tributario, el que tienen la obligación de activarlo, y el acceso a estos medios.

-Los que no cumplieron no fue porque, necesariamente, no tenían los elementos para hacerlo, pudo ser una decisión de no cumplir con ellos y lo que se aplica son las sanciones establecidas por la ley o, alguna multa, actualización o recargo, pero pueden acercarse a las oficinas para las aclaraciones pertinentes.