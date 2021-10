‘Scream’ está de vuelta con su aterrador tráiler oficial

¿Están listos para revivir los gritos por Ghostface? La quinta película de la saga de ‘Scream’ presentó el día de hoy su tráiler oficial, en el cual se pueden ver las imágenes del regreso de una de las películas de culto más importantes dentro del género de terror.

Por si no lo has visto, aquí te lo dejamos:

Do you like scary movies? Watch the NEW trailer for #ScreamMovie – Only in theatres January 14, 2022. pic.twitter.com/He8g8q0QeT

— Scream (@ScreamMovies) October 12, 2021