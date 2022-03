Se confirma la muerte del actor Emilio Delgado

El actor Emilio Delgado, quien interpretó durante más de cuatro décadas el personaje de Luis en la serie para niños ”Plaza Sésamo”, falleció a sus 81 años este jueves en su residencia de Nueva York. Su muerte fue provocada por un cáncer de sangre.

Familiares no han dado más declaraciones o revelaron lugar donde velarán al antiguo integrante del programa infantil, por medio de redes sociales otros artistas publicaron su más sentido pésame y desearon pronta resignación a la familia.

Sesame Workshop mourns the passing of Emilio Delgado, known the world over for his role as Luis on Sesame Street. A beloved member of the Sesame family for over 50 years, his warmth and humor invited children to share a friendship that has echoed through generations.

1/2 pic.twitter.com/DnncBZCg5G

— Sesame Workshop (@SesameWorkshop) March 11, 2022